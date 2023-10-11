أخطر أنواع سرطان الجلد.. علامات تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حين يعتبر الورم الميلانيني أكثر خطورة، فإن سرطان الجلد غير الميلانيني أكثر شيوعًا.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور تيري باسيرون: "على الرغم من أن سرطان الجلد غير الميلاني أقل عرضة للوفاة من سرطان الجلد الميلانيني، إلا أن معدل انتشاره أعلى بشكل لافت للنظر".

وفي عام 2020، كان المركز الوطني لسرطان الجلد يمثل 78 % من جميع حالات سرطان الجلد، ما أدى إلى وفاة أكثر من 63,700 شخص.

وفي المقابل، تسبب سرطان الجلد في وفاة ما يقدر بنحو 57000 شخص في العام نفسه، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف البروفيسور باسيرون، من مستشفى جامعة نيس بفرنسا: "على الرغم من أن هذه الأرقام مثيرة للقلق، إلا أنه في الواقع قد يتم الاستهانة بها".

وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن الورم الميلانيني بشكل أقل في سجلات السرطان، ما يجعل من الصعب فهم العبء الحقيقي، ومن ثم فإن الارتفاع الكبير في معدل الإصابة بـه أدى إلى تأثير إجمالي أكبر.

بالإضافة إلى فحص العبء الإجمالي لسرطانات الجلد، حدد فريق البحث مجموعات محددة كانت أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض.

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الخارج، ومتلقي زراعة الأعضاء، وأولئك الذين يعانون من حالة الجلد المصطبغة، وهي حالة وراثية شديدة الحساسية لأشعة الشمس.

كما وجدت الدراسة، التي استخدمت بيانات من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الجلد بين السكان ذوي البشرة الفاتحة وكبار السن من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا.

ومع ذلك، قال الباحثون إنه حتى البلدان التي لديها نسبة عالية من الأنماط الظاهرية الداكنة لم تكن محصنة ضد خطر الوفاة بسبب سرطان الجلد، كما يتضح من 11281 حالة وفاة مسجلة في أفريقيا.

في عام 2020، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1.2 مليون حالة من NMSC في جميع أنحاء العالم مقارنة بـ 324.635 حالة من سرطان الجلد.

وغالبية حالات سرطان الجلد هي غير سرطان الجلد، في إشارة إلى مجموعة من السرطانات التي تتطور ببطء في الطبقات العليا من الجلد، مع الأنواع الشائعة بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.

بالمقارنة مع سرطان الجلد، وهو نوع من سرطان الجلد الذي يتطور في الخلايا الصباغية وهي الخلايا التي تنتج الميلانين، فإن الورم الميلانيني أقل عرضة للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن علاجه بسهولة أكبر الميلانين.

وأضاف باسيرون: "علينا أن ننقل رسالة مفادها أن سرطان الجلد ليس فقط يمكن أن يكون قاتلا، ولكن NMSC أيضا.

ومن المهم ملاحظة أن الأفراد ذوي البشرة الغنية بالميلانين معرضون أيضًا للخطر ويموتون بسبب سرطان الجلد.

وهناك حاجة إلى تنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من الوفيات المرتبطة بجميع أنواع سرطانات الجلد.

وأضاف: "سرطانات الجلد يمكن الوقاية منها وعلاجها، لذلك نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان وقف تطور هذا المرض في أقرب وقت ممكن لإنقاذ الأرواح".

ومن المقرر أن يتم عرض النتائج في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV) في برلين وألمانيا.

أعراض سرطان الجلد غير الميلانيني:

عادةً ما تكون العلامة الأولى لسرطان الجلد غير الميلانيني هي ظهور كتلة أو بقعة متغيرة اللون على الجلد تستمر بعد بضعة أسابيع وتتطور ببطء على مدار أشهر أو أحيانًا سنوات، كما تشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وتضيف هيئة الصحة: "في معظم الحالات تكون الكتل السرطانية حمراء وثابتة وتتحول في بعض الأحيان إلى تقرحات، في حين أن البقع السرطانية عادة ما تكون مسطحة ومتقشرة".

ويتطور سرطان الجلد غير الميلانيني غالبًا في مناطق الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس بانتظام، مثل الوجه والأذنين واليدين والكتفين والجزء العلوي من الصدر والظهر.

وإذا كان لديك أي خلل في الجلد، مثل ورم أو قرحة أو آفة أو تغير في لون الجلد لم يلتئم بعد أربعة أسابيع، يجب استشارة الطبيب فورا.

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