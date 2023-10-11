6 علامات أولية تشير إلى إصابتك بسرطان الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الحلق هو مصطلح يطلق على الأورام الخبيثة التي تصيب الأنسجة التي تبطّن الحلق، ويشمل الحنجرة، والجزء العلوي من المريء، والجزء الخلفي من الفم.

وفيما يلي نرصد لكم العلامات الأسباب والعلامات الأولية لسرطان الحلق، وفقا لموقع "clevelandclinic".

الأسباب:

يحدث سرطان الحلق عندما يؤدي شيء ما إلى حدوث تغييرات في التركيب الجيني للخلايا الموجودة في الحلق.

ويؤدي هذا التغيير إلى تحويل خلايا الحلق السليمة إلى خلايا سرطانية تنمو وتتكاثر، ويحقق الباحثون في الأسباب التي تؤدي إلى هذا التغيير، لكنهم ربطوا هذا السرطان ببعض الأنشطة والحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بأحد أشكال سرطان الحلق، وتشمل:

التدخين أو استخدام منتجات التبغ، ويعد استخدام التبغ أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الرأس والرقبة، بما في ذلك سرطان الحلق.

تناول الكحول بكميات كبيرة.

الأعراض:

التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوعين.

ألم أو صعوبة في بلع الطعام ( عسر البلع ).

تغيرات في الصوت والتي تستمر لأكثر من أسبوعين.

كتل في الجزء الخلفي من الحلق أو الفم.

كتل في رقبتك، بما في ذلك الجزء الخلفي.

ألم في الأذن يستمر لأكثر من أسبوعين.

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