5 علامات إذا ظهرت عليك تدل على سرطان المريء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

عندما تشعر بألم مبالغ فيه عند بلع الطعام، لا يجب أن تتجاهله، لأنه يمكن أن يكون إنذار على وجود سرطان المريء، لذا عليك الانتباه وعدم تجاهل تلك الإشارات.

وسرطان المريء هو سرطان يظهر في المريء، كما أن "المريء" عبارة عن أنبوب طويل ومفرغ يمتد من حلقك وحتى معدتك، ويساعد المريء على نقل الطعام الذي تبتلعه من نهاية حلقك إلى معدتك لهضمه، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

سرطان المريء:

هو سادس أكثر السرطان شيوعًا على مستوى العالم، وتختلف معدلات الإصابة باختلاف العوامل التي تزيد من خطر الإصابة مثل التدخين والكحول أو البدانة.

أنواع سرطان المريء

السرطان الغدي: يبدأ في الخلايا المكونة للغدد التي تفرز المخاط في المريء.

سرطان الخلايا الحرشفية: ويصيب في معظم الأحيان الأجزاء السفلية والوسطى من المريء.

وهناك أنواع آخرى نادرة تتمثل فيما يلي: سرطان الخلايا الصغيرة والساركوما واللمفومة والورم الميلانيني والسرطانة المشيمائية.

الأعراض

تشمل العلامات ما يلي:

صعوبة في البلع.

فُقدان الوزن غير المقصود.

ألم أو ضغط أو حُرقة في الصدر.

عُسر هضم، وحرقة المعِدة.

السعال وبحة الصوت.

عوامل الخطر:

１- وجود مرض ارتجاع المريء.

２- التدخين.

３- وجود تغيرات سرطانية في الخلايا المريئية.

４- البدانة.

５- شرب الكحوليات.

６- وجود ارتجاع صفراوي.

７- وجود صعوبة في البلع بسبب العضلة العاصرة.