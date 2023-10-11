كيف تخسرين وزنك بفنجان قهوة يوميًا؟.. إليك السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

القهوة لديها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز النظام الغذائي وحرق الدهون داخل الجسم.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول، أن تناول فنجان من القهوة يوميًا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، وذلك لعدة أسباب:

الكافيين الموجود داخل القهوة يساعد على زيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

القهوة تساعد على تقليل الشهية، مما قد يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل للجسم.

القهوة تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد على منع زيادة الوزن.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، إن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تناول القهوة لإنقاص الوزن وهي:

يجب أن يكون فنجان القهوة خاليًا من السكر تماما حيث إن هذه الإضافات يمكن أن تضيف سعرات حرارية غير ضرورية، حيث إن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة.

نصائح لتناول القهوة لإنقاص الوزن:

اشربي فنجانًا من القهوة قبل الوجبات، حيث سيساعدك ذلك على تناول سعرات حرارية أقل.

لا تضيفي السكر أو الكريمة أو الحليب كامل الدسم أو مبيض القهوة العادي إلى قهوتك.

لا تشرب أكثر من 2 أكواب من القهوة يوميًا.

اقرأ أيضا:

"كوارث لا حصر لها".. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

فيديو.. هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين؟

"سعادة وحب".. 3 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في شهر أكتوبر

مواليد 3 أبراج الأكثر تأثرًا بالحظ السيئ في الفترة المقبلة.. أنت منهم؟

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟