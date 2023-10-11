«بابا فانجا» توقعت طوفان الأقصى قبل 27 عاما.. يشعل حربا عالمية ثالثة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على وفاتها، إلا أن تبنؤات العرافة العمياء الصربية، بابا فانجا، لا تزال تثير اهتمام وذعر العالم في الوقت ذاته، خاصة بعدما جاءت مزاعم أخيرة بتحقق نبوءة جديدة لها على أرض فلسطين المحتلة.

العرافة العمياء وطوفان الأقصى

بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بابا فانجا الشهيرة بالعرافة العمياء، توقعت قبل 27 عاما، اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وأشارت إلى أنها سبتدأ بالصراع بين حركة حماس وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2023، وهو ما أصاب عدد من شعوب العالم بالذعر مؤخرًا، خاصة بعد اندلاع الهجمات الأخيرة بمدينة غزة المحتلة.

توقعت العرافة العمياء أن العالم سيشهد هجمات نووية خلال العام ذاته 2023، ستسبب دمارًا على نطاق واسع.

توقعات العرافة العمياء لعام 2023

وشملت توقعات العرافة العمياء بابا فانجا لعام 2023، ظهور بعض الاختراعات العلمية الغريبة، التي من بينها ظهور أطفال المختبرات، ووفق التقارير العالمية، بأن توقعاتها تتضمن أن الآباء سيكونون قادرين على تحديد لون البشرة والخصائص الجسدية الأخرى للأطفال الذين يتم إنتاجهم داخل المختبرات العلمية، وإذ تبينت صحة توقعاتها، فإن الطرق التقليدية للإنجاب لدى البشر قد تنتهي تمامًا.

كما تنبأت بابا فانجا بأن مدار الكرة الأرضية سيتغير، ما يعني إمكانية تعرض الكوكب الأرضي لفيضان كبير أو حدوث عصر جليدي جديد، وذلك اعتمادًا على مدى بعد الأرض عن الشمس.

العاصفة الشمسية

تنبؤ آخر أثار ذعر العالم، وهو حديث العرافة العمياء بأنه ستكون هناك عاصفة شمسية لم يسبق لها مثيل خلال 2023، وتحدث تلك العواصف الشمسية نتيجة انفجارات طاقة من الشمس ترسل شحنات كهربائية ومجالات مغناطيسية وإشعاع باتجاه الأرض، ويمكن أن تكون لها آثارًا مدمرة مثل قوة مليارات القنابل النووية.

من هي العرافة العمياء؟

• اسمها الحقيقي فانجيليا بانديفا جوشتروفا.

• ولدت في بلغاريا عام 1911.

• فقدت بابا فانجا بصرها في سن الثانية عشرة.

• توفيت في 11 أغسطس عام 1996، عن عمر ناهز 86 عامًا.

• قدمت خلال حياتها 5079 نبوءة، تحقق الكثير منها خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرزها أحداث 11 سبتمبر عام 2001.