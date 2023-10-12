لو مبيحبش يذاكر لوحده.. 5 نصائح لتشجيع طفلك للاعتماد على نفسه

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الدراسة بالمراحل الابتدائية، تواجه الأمهات صعوبة في اعتماد طفلها على نفسه خلال المذكرة وأداء الواجبات المدرسية، وهناك بعض التصرفات التي تتبعها الأم بطريقة خاطئة، تجعل طفلها الصغير غير قادر على تحمل مسؤولية مذاكرته بنفسه.

وتستعرض «هن»، أفضل النصائح للأمهات، لتشجيع الأطفال على الاعتماد على النفس، وكتابة وحل الأسئلة بمفردهم، دون انتظار الأم والتي تكون معظم الوقت مشغولة بالأعمال المنزلية ومتطلبات البيت، وذلك من خلال ما ذكره موقع «healthy children».

نصائح للأمهات لتشجيع أولادهن على المذاكرة

من الصعب على معظم الأمهات إقناع الطفل بفتح الكتاب ومذاكرة الدروس أولا بأول، وفي كثير من الأحيان لا يكون الطفل قادرا على تحمل مسئولية نفسه، إلا أنه ينتظر والدته التي ربما تكون عائدة من عملها أو لديها الكثير لتنجزه في المنزل، وفيما يلي نوضح بعض النصائح التي يفضل اتباعها لتشجيع الطفل على الاعتماد على ذاته:

1⁃ ترك الطفل كليا ليعتمد على نفسه في المذاكرة

يجب على الأم ترك طفلها يذاكر بمفرده، دون مساعدة إلا في الأجزاء الصعبة، وفي البداية سيواجه بالتأكيد صعوبة، ومع الوقت سيعتاد الأمر، ويفضل أن تجعل لابنها 10 دقائق كل ساعة ليريح عينيه.

2- من الضروري أن تبتعد الأم عن الصراخ في وجه الطفل كلما أخطأ أو رفض فكرة المذاكرة بمفرده، ومن الأفضل التفاهم معه بهدوء.

3⁃ يفضل أن تهتم الأم بتشجيع الطفل، من خلال منحه بعض الهدايا البسيطة، مثل شراء لعبة يحبها، أو إعطاؤه ملصقات أو أقلام جديدة، وذلك في حالة الانتهاء من الأعمال المدرسية في وقتها دون انتظار الأم.

4- يجب أن تُشعر الأم طفلها بثقتها به، وفي إمكاناته وقدرته على المذاكرة وحل الدروس والواجبات بمفرده.

كيف يعتمد الطفل على نفسه أثناء المذاكرة؟

5⁃ الكثير من الأهل يعاملون أطفالهم بطرقة مهملة وقاسية، وهو ما يجعلهم غير قادرين على تحمل مسؤولة أنفسهم، لذا يجب الاهتمام بصحة الطفل النفسية والجسدية معا.

6⁃ من الأفضل، أن يوزان الأهل في تربيتهم لأطفالهم، وألا يفرطوا في تدليلهم بشكل كبير، وكذا عدم الضغط على الأطفال، حتى لايؤثر ذلك بشكل كبير على مستواه الدراسي.