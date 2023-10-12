انقطاع الطمث: أعراضه وكيفية التعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت الجمعية الألمانية لانقطاع الطمث إن مرحلة انقطاع الطمث تبدأ في أوائل الأربعينات وحتى منتصفها، ولكن يمكن أن تحدث أيضاً في وقت مبكر.

وعادة ما تمر النساء بانقطاع الطمث في أوائل الخمسينات وتختلف مدة وأعراض هذا التغير الهرموني من امرأة لأخرى حسب طبيعة جسدها.

ويمكن للمرأة معرفة أن مرحلة انقطاع الطمث قد بدأت بالفعل من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

- هل لم تأتِ الدورة الشهرية لفترة زمنية طويلة؟

- هل حدثت تقلبات في طول مدة الدورة خلال الأشهر القليلة الماضية؟

- هل هناك اختلاف بين طول مدة النزيف أو شدته؟

- هل انخفض مزاجي خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الأخيرة مقارنة بما قبله؟

- هل واجهت صعوبات في النوم؟

- هل انخفض تركيزي وتراجعت قدرتي على بذل المجهود؟

- هل أعاني أحياناً من الهبّات الساخنة (ارتفاع درجة حرارة الجسم)؟

وكلما كان عدد الإجابات بـ "نعم" كبيراً، زاد احتمال أن يكون انقطاع الطمث وراء هذه الأعراض، وهو ما يستلزم استشارة طبيب أمراض نساء على الفور.

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