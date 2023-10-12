الامارات | «أبوظبي للاستدامة العالمية» يطلق مسابقة عالمية للفن الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إطلاق المسابقة العالمية للفن الرقمي، التي تهدف إلى تسخير الإبداع في مجال الفنون المرئية، لزيادة الوعي حول أهمية مواجهة التغير المناخي والتحفيز على تبني الحلول المستدامة.

وتدعو المسابقة التي يتمحور موضوعها الرئيس حول حماية الكوكب، فنانين من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية رقمية تتماشى مع موضوعات العمل المناخي الحيوية التي يركز عليها مؤتمر المناخ (COP28)، وأن تحمل في مضمونها رسائل تسلط الضوء على أهمية كوكبنا، وضرورة بذل الجهود للمحافظة عليه، وأن تدعو للتصدي لأزمة التغير المناخي الملحة، فضلاً عن تسليط الضوء على الشخصيات والحلول الرائدة التي تسهم في تغيير العالم نحو الأفضل.

وتتيح مسابقة أسبوع أبوظبي للاستدامة العالمية للفن الرقمي فرصة المشاركة للجميع، حيث تشجع الفنانين الحاليين والواعدين لعرض مواهبهم، وإبداء اهتمامهم بقضايا العمل المناخي والاستدامة. وسيحظى المتأهلون للتصفيات النهائية بجوائز مميزة، في حين سيتم الإعلان عن الفائز خلال النسخة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد خلال مؤتمر المناخ (COP28).

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»: «يمثل الفن أحد أشكال الإبداع التي تدفع نحو التغيير الإيجابي وترفع مستوى الوعي بقضايا التغير المناخي العالمية. وإننا نتطلع قدماً لإطلاق هذه المسابقة ضمن الدورة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد خلال مؤتمر المناخ (COP28) وإفساح المجال أمام الفنانين لمشاركة أعمالهم الفنية، وتسليط الضوء على أفكارهم وإبداعاتهم وإبراز قدرة الفنون في إحداث تأثير إيجابي».

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي»: «باعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، تدرك مصدر أهمية مشاركة الشباب وإفساح المجال أمامهم للعب دور قيادي وفاعل في تحفيز التغيير الإيجابي المستدام ضمن مجتمعاتهم. وتدعو مسابقة أسبوع أبوظبي للاستدامة العالمية للفن الرقمي المبدعين الشباب حول العالم لتسخير إلمامهم الواسع بالمجال الرقمي والثقافة المرئية في دعم الحاجة الملحة لتحفيز العمل المناخي. ونتطلع للتعرف إلى إبداعات المشاركين في هذه المسابقة المهمة على مدار الشهر المقبل، حيث سيكون للفنانين الشباب دور في دفع جهود العمل المناخي قبيل انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)».

من ناحيتها، قالت داريا برودايفتش، المديرة التننفيذية لمسرح الفن الرقمي: «يعد التغير المناخي من القضايا الملحة التي تواجه العالم اليوم. وأتطلع إلى التعرف ومشاهدة أعمال الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكيف يوظفون إبداعاتهم التي قد تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، لإلقاء الضوء على تأثير التغير المناخي وتبعاته في حياتنا، وكذلك زيادة الوعي بأهمية مواجهة هذه الأزمة».

ويجب أن تركز الأعمال المشاركة على أهمية الممارسات المستدامة والالتزام العالمي بالتصدي لتغير المناخ، حيث ستكون المسابقة بمثابة دعوة لتوظيف الفن في مواجهة القضايا المتعلقة بالمناخ، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.

ديالا نسيبة:

• «سيكون للفنانين الشباب دور في دفع جهود العمل المناخي قبيل انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)».

نواف فواز:

• «يمثل الفن أحد أشكال الإبداع التي تدفع نحو التغيير الإيجابي، وترفع مستوى الوعي بقضايا التغير المناخي العالمية».