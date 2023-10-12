الامارات | «بريد الإمارات» تُكرّم كتاب الرسائل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت «مجموعة بريد الإمارات» الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدولية الثانية والخمسين لكتابة الرسائل، تزامناً مع يوم البريد العالمي، بالتنسيق مع «الاتحاد البريدي العالمي» وبدعم من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وشارك الطلاب والطالبات من مجموعة من المدارس في دولة الإمارات في المسابقة، حيث قدموا رسائلهم باللغتين العربية والإنجليزية.

وكرّم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله محمد الأشرم، الطلاب الفائزين في المسابقة، حيث أحرز الطالب محمد عبيد النقبي المركز الأول، بينما نالت الطالبة بريانشي أكاش شاه المركز الثاني، وحلت سما محمود حسين في المركز الثالث.

وتم اختيار الرسالة الفائزة التي كتبها النقبي من بين مئات المشاركات، وذلك لتمثيل دولة الإمارات في الجولة العالمية من المسابقة، كما حظيت الرسالة بإشادة خاصة من الاتحاد البريدي العالمي، تقديراً لموهبة وإبداع الكاتب الشاب.