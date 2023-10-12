الامارات | يقطينة أميركية عملاقة تحطم الرقم القياسي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن، الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.

وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراماً، حماسة كبيرة لدى المشاركين في مهرجان «هاف مون باي» لليقطين، قرب سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.

وارتدى ترافيس جينجر قميصاً برتقالياً بهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصراً أثناء الوزن، بينما أطلقت مكبرات الصوت أغنية كوين «وي آر ذي تشامبيونز» (نحن الأبطال) في الخلفية.

وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المنحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات.