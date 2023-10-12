الامارات | اللهم أدم علينا نعمك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورتين على حسابه في «إنستغرام» مع والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معلقاً على الصورتين: «اللهم أدم علينا نعمك».