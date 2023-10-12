الامارات | آلام غير شائعة قد تنذر بارتفاع الكولسترول في الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول مميتًا إذا ترك دون علاج بسبب تراكم المواد الدهنية في الدم والتي يمكن أن تسد الشرايين، بما يشكل عامل خطر رئيسي للأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومما يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يعرفون حتى أن مستوياتهم مرتفعة جدًا إلا بعد فوات الأوان.

ولذا نشرت صحيفة "ديلي ريكورد" بعض المعلومات عن العلامات التحذيرية لارتفاع الكولسترول في الدم ولا سيما أن شهر أكتوبر يصادف باعتباره شهر التوعية بالكوليسترول. ووفقا للصحيفة فإن أحد أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول هو أنه يمكن أن يبقيك مستيقظا في الليل أو أن يسبب لك ألما "شديدا" في الأطراف. لذا، إذا كنت تجد نفسك تعاني في كثير من الأحيان من ألم شديد في قدميك، أو من صعوبة في النوم، فقد ترغب في إلقاء نظرة على نظامك الغذائي.

ويدعي قسم الجراحة في جامعة كاليفورنيا أن الألم في القدمين يمكن أن يكون ناجما عن ارتفاع نسبة الكولسترول لأن المادة الدهنية يمكن أن تمنع وصول الدم إلى أجزاء الجسم. وتُعرف هذه الحالة باسم نقص تروية الأطراف الحرجة (CLI) ويمكن أن تقلل من تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، مما قد يؤدي إلى ظهور تقرحات وقروح، ويسبب آلامًا سيئة. ووفقا للخبراء ذاتهم "إن CLI هو انسداد شديد في الشرايين مما يقلل بشكل ملحوظ من تدفق الدم إلى الأطراف (اليدين والقدمين والساقين) ويتطور إلى درجة الألم الشديد وحتى تقرحات الجلد أو القروح .CLI وهي حالة شديدة جدًا من مرض الشريان المحيطي (PAD) وتحتاج إلى علاج شامل من قبل جراح الأوعية الدموية أو أخصائي الأوعية الدموية."

كما يمكن للألم الناجم عن CLI أن يوقظك أو يمنعك من النوم ليلاً، لأنه غالبًا ما يصيبك عندما تكون مستلقيًا. ومع ذلك، يمكنك تخفيف بعض الألم عن طريق تعليق ساقك على السرير أو النهوض والتجول لبضع لحظات للسماح للدم بالتدفق بحرية مرة أخرى.

ومن أجل منع خطر ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، يجب عليك أولاً إجراء اختبار للحالة، والذي يمكن إجراؤه عن طريق اختبار وخز الإصبع أو عن طريق سحب الدم من ذراعك. هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها لخفض مستويات الكوليسترول لديك، وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن التغييرات الغذائية قد تكون حيوية.

ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن في تقليل مستويات الكوليسترول لديك، كما يمكنك أيضًا إجراء تحسينات عن طريق استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بتلك التي تحتوي على دهون غير مشبعة، مثل الأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.