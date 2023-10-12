الامارات | محاكمة طيار حلَّق مراراً فوق منزل امرأة وقذفها بالطماطم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

دفع رجل من نيويورك، الخميس، ببراءته من التهم الموجهة إليه بمطاردة امرأة من خلال تحليق طائرته الصغيرة فوق منزلها.

وتم استدعاء مايكل أرنولد، 65 عامًا، في جنوب فيرمونت، حيث احتفظ بطائرته، بتهم المطاردة المشددة، وانتهاك أمر منع إساءة الاستخدام، ومقاومة الاعتقال، وإعاقة موظف عام، وتقديم معلومات كاذبة للشرطة، ومن ثم تم إطلاق سراحه بعدة شروط، بما في ذلك عدم الاتصال بالمرأة، وعدم مطاردتها، والبقاء على بعد 300 قدم (91 مترًا) من منزلها وعملها، وكذلك عدم قيادة الطائرات.

ووفقًا لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد كان هناك أمر مطاردة يمنعه من الطيران، بسبب قيام أرنولد بمطاردة امرأة لمدة أربع سنوات تقريبًا. وقالت سلطات نيويورك المختصة إن أرنولد شوهد وهو يحلق على ارتفاع منخفض فوق قرية شويلرفيل حيث تقيم المرأة، وفي وقت ما شوهد وهو يرمي الطماطم من الطائرة باتجاهها من فوق منزلها، وفقًا لضابط التحقيق في بينينجتون بولاية فيرمونت.

وقالت المرأة للشرطة إنها كانت تخشى على سلامتها لفترة طويلة وتشعر بالقلق من أن أرنولد سيقود طائرته إلى منزلها، حسبما تشير أوراق المحكمة. وقالت لوسائل إعلام محلية إن أرنولد كان زبوناً في المقهى الذي تملكه.

وقالت محطة "أي بي سي" أنه تم القبض على أرنولد يوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار ولاية ويليام مورس في بينينجتون بولاية فيرمونت، حيث احتفظ بطائرته ذات المحرك الواحد من طراز سيسنا 180 موديل عام 1976 .

وفي 30 مايو، أصدر قاض في محكمة مدينة ساراتوجا بنيويورك أمرًا مؤقتًا للطيار يقضي "بعدم الاتصال (بالمرأة) والامتناع عن مضايقتها أو تخويفها أو تهديدها أو التدخل فيها أو مع أسرتها أو أفراد أسرتها أو الشهود على الجريمة المزعومة."

ويتعين على أرنولد أيضًا التوقف عن الطيران بأي طائرة، بموجب الأمر الذي يظل ساريًا حتى موعد المحكمة في 30 نوفمبر.

وفي الشهر الماضي، أبلغت المرأة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أرنولد كان يحلق فوق منطقتها في 28 سبتمبر، وقدمت مقطع فيديو للطائرة.

ونقلت الشرطة عن الطيار الذي يطير منذ 45 عاما أنه الآن بصدد بيع طائرته لأنه بدأ يفقد بصره.