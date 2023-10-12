كيف تحافظين على جمالك بطريقة الأميرة ديانا؟.. أسرار لا تستغني عنها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على مدار سنوات عمرها، خطفت القلوب ببساطتها ورِقَّة تعاملها مع المحيطين بها، وهو ما تسبب في منحها لقب «أميرة القلوب»، وأصبحت الأميرة ديانا متربعة على عرش محبيها في أنحاء المملكة المتحدة وكذلك دول العالم أجمع.

نصائح جمالية على خطى الأميرة ديانا

ولنجاحها الكبير في كسب قلوب محبيها بسبب مظاهر جمالها وأناقتها، قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، مجموعة من النصائح الجمالية التي يمكن للنساء والسيدات اتباعها على خطى الأميرة ديانا، وهي:

• الماكياج والشعر الكلاسيكي

تميزت الأميرة ديانا باعتمادها دائمًا عند الظهور في المناسبات المختلفة، على تسريحات الشعر ولمسات الماكياج الكلاسيكية التي أبرزت جمال ملامحها، فكان ماكياجها يأتي من خلال استخدام لمسات بسيطة من أحمر الشفاه، وأحمر الخدين الرودي البسيط، مع ظلال خفيف للعيون.

• إظهار الجمال الطبيعي

إظهار جمالها الطبيعي كانت اختيارها الأول، إذ حرصت الأميرة ديانا دائمًا على الظهور بملامحها الجميلة كما هي والسماح لظهورها وتألقها، وذلك من خلال العناية الجيدة بالبشرة، واختيار لمسات الماكياج الناعمة والبسيطة.

• اختيار الإكسسوارات

برعت أيضًا الأميرة ديانا في اختيار الإكسسوارات المناسبة التي تكمل أناقتها ومظهرها العام، التي عادة ما كانت تضيف لمسات خاصة لأزيائها ما بين الأقراط والقلادات المميزة وغيرها.

• الثقة في النفس

الثقة في النفس بشدة كانت أهم السمات التي تميزت بها الأميرة ديانا، فلم تكن لديها أي مشاعر من القلق أو الخوف تجاه الظهور بملابس وإطلالات تعكس شخصيتها البسيطة.

• استخدام العطور المميزة

يكشف أحد خبراء التجميل الذين رافقوا الأميرة ديانا خلال رحلة عنايتها الخاصة، أنها كانت دائمًا تحرص على وضع العطور ذات الروائح المميزة، حتى تخرج برائحة رائعة وأنيقة وفردية، وفي يوم زفافها، وضعت عطرا زهريا من نفحات الورد والياسمين.

• إزالة الماكياج قبل النوم

كما يكشف خبير التجميل، أن الأميرة ديانا كانت عاقلة للغاية فيما يخص الاهتمام ببشرتها، وكانت دائمًا ما تزيل ماكياجها في نهاية اليوم قبل الذهاب للنوم، مع التأكد من أن وجهها نظيف دائمًا قبل وضع الماكياج في اليوم التالي.

• النوم جيدًا

عادة صحية أخرى حرصت عليها ديانا أميرة القلوب، وهي بحرصها على أخذ قسطٍ كافٍ من النوم خلال فترة الليل، للحصول على بشرة نقية وصافية من أي عيوب، إلى جانب التخلص من الهالات السوداء أسفل العينين.