«فريدة» تخترع قفازات تحول الإشارات إلى كلمات للصم والبكم: هنسهل الحياة عليهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم صغر سنها، فإنها قررت خوض معارك الحياة لتحقيق ذاتها في أكثر من مجال، ووصلت إنجازاتها إلى العالم، وكُرمت من عدة جهات، وآخرها حصولها على المركز الأول، بمسابقة بناة الأمة في أمريكا، عن مشروع «القفازات» لترجمة حركات الإشارة.

دربت أكثر من 200 طالب جامعي وثانوي على مهارات التحدث أمام الجمهور

تدرس فريدة فتحي بالصف الثالث الثانوي، وأسست مبادرة لتعزيز القيادة لدى الشباب وبناء صناع التغيير، ‎دربت أكثر من 200 طالب جامعي وثانوي، على مهارات التحدث أمام الجمهور، ودورات تدريبية في العلاقات العامة، وورش عمل في مهارات العرض والتواصل.

فازت «فريدة» بالمركز الأول، في مسابقة بناة الأمة، بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع قفازات، يترجم الإشارة إلى كلمات، لمساعدة الصم والبكم على التواصل مع الناس، وعرضته مع فريقها على ممثلين من شركة مايكروسوفت، والبنك الدولي، والأمم المتحدة.

وتتحدث «فريدة» في تصريحات خاصة عن المشروع، بأن له تأثير كبير في الحد من عدم المساواة، للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة، لأن ذلك سيساعدهم على التواصل بسهولة مع الناس، وسيكون فرصة أفضل للطلاب في التعليم، والتواصل أكثر مع معلميهم وزملائهم في الفصل، وبالتالي لديهم فرصة للتعبير عن أفكارهم وإبداعهم.

يهدف برنامج بناة الأمة، إلى تطوير قادة الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة الأمريكية في القاهرة، لاستهداف الطلاب أصحاب القدرات القيادية المميزة، لتطوير القيادة والابتكار، من خلال سلسلة من المحاضرات، بالإضافة إلى تعزيز وعي الطلاب بالتحديات، التي تواجههم في العالم، إذ يبدأ كل فريق طلابي، بتحديد المشكلة التي تواجهه في المجتمع، والعمل على إيجاد حلول ليها، ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور، وفي نهايته يتم تنظيم مسابقة، واختيار الفريق الفائز من كل محافظة لتمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصلت «فريدة» على جائزة أفضل مدرب على مستوى الوطن العربي، كما حصلت على وسام المرأة العربية، وسفيرة مصر، خلال حفل تكريم المرأة العربية بالأردن عام 2022، ولديها عضوية بأحد البرامج التابعة لأكاديمية نيويورك للعلوم، والعمل على مشروع لحل المشاكل الصحية، الناتجة عن تغير المناخ في العالم.

إنشاء جهاز لديه القدرة على التنبؤ بالزلازل

‎استطاعت «فريدة» إنشاء جهاز، لديه القدرة على التنبؤ بالزلازل، التي يمكن حدوثها، من خلال الربط بين الزلازل الواقعة بالفعل في المنطقة، لتحصل على جائزة أفضل استخدام للبيانات في مسابقة ناسا.

أصبحت «فريدة» عضوة في بناة الأمة، وهو برنامج لإعداد القادة، وحل التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالمشاركة مع فريقها، في عمل مشروع يترجم حركات الصم إلى كتابة على الهاتف، ليسهل عليهم التواصل مع الآخرين، وشاركت في مشروع لحل مشاكل الزراعة والبيئة من خلال التكنولوجيا، ومشروع لتوليد الطاقة من مياه المجاري، لحل مشكلة الاحتباس الحراري، الناتج عن الفحم والبترول وغيرها من ملوثات البيئة.