فوائد زيت الجسم للبشرة الجافة والحساسة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

زيت الجسم يساهم في ترطيب البشرة ومنحها ملمساً مخملياً، وأوضحت مجلة "Instyle" أن زيت الجسم غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض اللينوليك، ما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة والتمتع بملمس ناعم كالحرير.

كما أن المكونات تختلف تبعاً لنوع البشرة، وزيت الجسم الغني بالدهون يعد مناسباً للبشرة الجافة، بينما يعد زيت الجسم المحتوي على فيتامين E مناسباً للبشرة المتقدمة في العمر.

ويعد زيت الجسم الغني بزيت اللوز بمثابة طوق النجاة للبشرة الحساسة، في حين أن زيت الجسم المحتوي على زيت الغوغوبا يعد مناسباً للبشرة غير النقية والبشرة المختلطة.

وأشارت "Instyle" إلى أن زيت الجسم يمكن دمجه ضمن روتين العناية اليومية بالبشرة، لاسيما ليلاً، كي تمتصه البشرة جيداً ويؤتي مفعوله المرجو. وإذا كانت البشرة جافة للغاية، فيمكن حينئذ استعماله بمعدل مرتين يومياً.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، يمكن إضافة زيت الجسم إلى ماء الاستحمام الدافئ؛ حيث تكون مسام الجلد مفتوحة، مما يتيح للمواد الفعالة أن تتغلغل بشكل أسرع وأفضل.

ما الفرق بين زيت الجسم ولوشن الجسم؟

وعن الفرق بين زيت الجسم ولوشن الجسم، أوضحت "Instyle" أن زيت الجسم أغنى بمواد العناية من لوشن الجسم، مما يجعله أفضل للبشرة الجافة على وجه الخصوص.

وعادة ما تحتوي قاعدة لوشن الجسم على نسبة عالية من الماء، كما أنه غالباً ما يحتوي على إضافات كيميائية وعطور يمكن أن تسبب تهيج الجلد. أما زيت الجسم، لاسيما زيت الجسم العضوي عالي الجودة، فهو زيت نباتي، وبالتالي فهو يخلو من المواد المضافة مثل الزيوت المعدنية والبارابين وما شابه.

اقرأ أيضا:

"كوارث لا حصر لها".. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

فيديو.. هل زيت الزيتون يسبب انسداد الشرايين؟

"سعادة وحب".. 3 أبراج الأكثر حظا عاطفيا في شهر أكتوبر

مواليد 3 أبراج الأكثر تأثرًا بالحظ السيئ في الفترة المقبلة.. أنت منهم؟

"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟