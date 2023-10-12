الامارات | نجت من السرطان مرتين .. وماتت بحادث سير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت فتاة أمريكية مراهقة تغلبت على السرطان مرتين، من بين ثلاث شابات قُتلن في حادث سيارة مروع.

وتقول السلطات إن أريا ميا غونزاليس (17 عاماً) توفيت في حادث تصادم وقع في شارع إيمانويل كليفر الثاني، في الأول من أكتوبر .

وذكرت إدارة شرطة مدينة كانساس أن الضحيتين الأخريين هما أشانتي هيل وأنيا لويس البالغتان من العمر 19 عاماً، ووقع الحادث قبل الساعة الواحدة صباحاً بينما كانت هيل تقود السيارة التي كانت تقل المراهقات الثلاث على طول الشارع في سيارة فورد توروس سوداء.

وقدمت ابنة عم الضحية أرييلا كامارازا تفاصيل عن معاركها مع السرطان في صفحة "غو فند مي" التي تم إنشاؤها لدعم المرأة الشابة، وكتبت على الصفحة "محاربتنا الحقيقية التي تغلبت على الكثير من العقبات الصعبة.. في سن الثالثة عشرة، تم تشخيص إصابة ميا بسرطان إوينغ.. لقد دخلت مرحلة التعافي ثم تم تشخيص إصابتها بالسرطان مرة أخرى بعد أربع سنوات".

وكشفت أرييلا أيضاً أن ميا كانت حاملاً أثناء معاناتها من السرطان، وواجهت العديد من التحديات عندما كانت أماً شابة.. وكان عليها أن تواجه تحديات كونها أماً شابة وتحارب السرطان مرة أخرى.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من الصفحة الخيرية لتغطية تكاليف الجنازة، ودعم ابنة غونزاليس الصغيرة التي أصبحت الآن يتيمة الأم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.