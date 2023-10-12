وجبات صحية ينصح بتناولها في الإفطار.. تقوي المناعة وتعزز نشاطك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشتمل وجبة الإفطار المتوازنة عادةً على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، التي يحتاجها الجسم لتعزيز مناعته، بما في ذلك البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات، فإذا كنت تبحث عن وجبة صباحية صحية، فيمكن الحصول على بعض المواد الغذائية التي ينصح بها الخبراء.

وجبات صحية لتناولها في الإفطار

وحسب ما قدم موقع «هيلث لاين» العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة، أنه يمكن الحصول على بعض الوجبات الصحية في وجبة الإفطار، ومن بينها:

- البيض المسلوق

يُعد البيض المسلوق خيارًا بسيطًا ومغذيًا لوجبة الإفطار، حيث يوفر عنصر البروتين، وهو أمر ضروري لنمو العضلات بشكل صحي، فضلا عن احتوائه على مادة الكولين التي تعزز نشاط المخ وتساعده على التركيز خاصة في الساعات الأولى من الصباح، حسبما أكد الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بكلية العلوم جامعة عين شمس، في تصريحاته لـ«هن».

- الزبادي اليوناني

يعد الزبادي اليوناني خيارًا رائعًا لوجبة إفطار سريعة، حيث يتم تصنيعه عن طريق تصفية مصل اللبن والسوائل الأخرى من خثارة الحليب، مما ينتج عنه منتج كريمي يحتوي على نسبة أعلى من البروتين مقارنة بالزبادي العادي، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من العديد من مصادر البروتين الأخرى، فتوفر حصة كوب واحد منه نحو 25 جرامًا من البروتين و149 سعرًا حراريًا فقط.

كما تشمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الزبادي اليوناني كل من، الكالسيوم، وفيتامين ب 12، والزنك.

فوائد دقيق الشوفان والبطاطا المسلوقة

- دقيق الشوفان

يُصنع دقيق الشوفان من الشوفان الملفوف أو المطحون، ويحتوي هذا العنصر الغذائي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة.

كما أن تناوله سيُشعرك بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إغراء تناول وجبة خفيفة في منتصف الصباح، ويوفر الشوفان أيضًا فيتامينات الحديد ب، والمنجنيز، والماغنسيوم، والزنك، والسيلينيوم.

- البطاطا المسلوقة أو المشوية

وتعد البطاطا المسلوقة أو المشوية من المواد الغذائية التي ينصح بتناولها بعد الاستيقاظ من النوم في الساعات الأولى من اليوم، وذلك لاحتواءها على مادة الكاروتين، المضادة القوية للأكسدة، التي تقلل تعرض الجسم للالتهابات وتساعد على تكوين الخلايا الجديدة.