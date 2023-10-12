تسببت في غلق محل كشري بدولة عربية.. 9 إجراءات لا تهملها من أجل سلامة الغذاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

في إحدى الدول العربية صدر قرار رسمي بإغلاق محل كشري شهير بسبب تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية، بخلاف حصول المطعم الشهير على 4 مخالفات وتنبيه مسبق بإغلاقه لوجود أسباب تتعلق بوجود مواد غذائية مكشوفة ومعرضة للتلوث، مع تكرار وقائع تدخين العمال داخل مناطق التخزين، بحسب ما ذكرت صحيفة «البيان».

ما هي إجراءات سلامة الغذاء؟

مخالفة اجراءات سلامة الغذاء كانت أهم أسباب إغلاق المطعم الشهير، وتستعرض السطور التالية أبرز تلك الاشتراطات والإجراءات وفقا لمنظمة الصحة العالمية:

- إعداد الطعام قبل عدة ساعات من تناوله.

- عدم تخزين الطعام في درجات حرارة تساعد على نمو البكتيريا المسببة للأمراض أو تكوين السموم.

- طهي الطعام بالقدر الذي يتم تناوله ولاينصح بإعادة تسخينه أكثر من مرة لتقليل مسببات الأمراض أو القضاء عليها.

- الحرص من وجود الأشخاص الذين يعانون من سوء النظافة الشخصية أثناء التعامل مع الطعام.

- تجنب الاتصال بين الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة.

- غسل اليدين بشكل متكرر.

- حافظ على نظافة جميع أسطح المطبخ بدقة.

- حماية الأطعمة من الحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات.

- استخدم المياه الصالحة للشرب.

مخاطر تجاهل اجراءات السلامة الغذائية

يمكن أن يتسبب تجاهل أو الإغفال عن إجراءات سلامة الغذاء مشاكل صحية وإغلاق المطاعم والمحال التجارية كما حدث لأحد المطاعم المصرية الشهيرة في إحدى الدول العربية، وبحصب منظمة الصحة العالمية تشكل الأغذية منتهية الصلاحية خطراً عالمياً يهدد صحة الجميع وبسببها يُصاب سنوياً 220 مليون طفل بأمراض الإسهال التي تودي بحياة 96000 طفل منهم، وتولّد الأغذية غير الآمنة حلقة مفرغة من أمراض الإسهال وسوء التغذية، مما يهدد الوضع التغذوي لأكثر الفئات ضعفاً وهم الرضع وصغار الأطفال والنساء الحوامل والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكّد كل من المؤتمر الدولي المعني بسلامة الأغذية الذي عُقد في أديس أبابا في فبراير 2019 والمنتدى الدولي بشأن سلامة الأغذية والتجارة الذي عُقد في جنيف في عام 2019 على أهمية السلامة الغذائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وينبغي للحكومات أن تجعل السلامة الغذائية من أولويات الصحة العامة، وقد تتلوث الأغذية في أي مرحلة من مراحل إنتاجها وتوزيعها وتقع المسؤولية الأولية عن ذلك على عاتق منتجي الأغذية، كما أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية تسببها أغذية أُعدت بشكل غير سليم أو أُسيئت مناولتها في المنزل أو في منشآت تقديم الخدمات الغذائية أو في الأسواق.