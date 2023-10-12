البنطلون الجينز البني: موضة خريف وشتاء 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يحتل البنطلون الجينز باللون البني موضة خريف شتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن هذا البنطلون يطل بطيف واسع من الألوان يشمل التدرجات المختلفة مثل البيج، والعسلي، والكريمي، والنوغا وصولاً إلى البني الداكن.

وأضافت المجلة أن البني يتناغم مع الألوان الطبيعية مثل البيج، والكريمي، والكونياك، والأصفر الفاتح، بالإضافة إلى اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن تأكيد الفخامة بالحلي الذهبية، التي تخلق مع البني الدافىء توليفة متلألئة تخطف الأنظار.

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