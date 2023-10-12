الأرق: عدو خفي يهدد صحة المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجريت في مستشفى بريغهام صلة ارتباط بين قلة النوم وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء.

لذا أوصت الدراسة بأخذ مشاكل الأرق لدى المرأة على محمل الجد، ومراقبة ضغط الدم، وفق ما ذكر موقع "مديكال نيوز توداي".

وتتبع الباحثون صحة أكثر من 66 ألف امرأة مسجلة في دراسة صحة الممرضات، وكانت أعمارهن بين 25 و44 عاماً، وليس لديهن ارتفاع في ضغط الدم.

وعلى مدى المتابعة التي استمرت 16 عاماً بدأت عام 2001، تم تقييم ضغط المشاركات كل عامين، وتحديث البيانات الصحية لهن.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي ينمن ما يعادل أو أقل من 5 ساعات في اليوم أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالنسبة لمن ينمن 6 ساعات، كن أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 7%.

ولم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم بالنسبة للنساء اللاتي ينمن أكثر من 8 ساعات في اليوم، كما لم يكن هناك خطر أكبر بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في نوبات ليلية أو لديهن نمط زمني مسائي.

بينما وجد البحث أن اللاتي أبلغن عن تعرضهن أحياناً أو عادة لمشاكل في النوم زيادة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 14% و28% على التوالي.

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