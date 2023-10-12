إذا ظهرت هذه العلامات على الدجاج النيء.. تخلص منه فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من الأطعمة التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها، فهي مصدر جيد للبروتينات الضرورية لصحة الجسم.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها إذا ظهرت على الدجاج النيء، يجب التخلص منه فورًا، وفقًا لما ورد في موقع "Food network".

- الرائحة الكريهة

إذا كانت الرائحة كريهة أو نفاذة، فهذا يعني أن الدجاج فاسد.

- اللون الباهت

الدجاج الطازج النيء لونه وردي، إذا فسد الدجاج، فسوف يتغير لونه ويتحول إلى لون رمادي باهت.

- الملمس

الدجاج النيء له ملمس ناعم ولين، إذا كان الدجاج لزجًا أو رخوًا، فهذا يعني أنه حان التخلص منه.

- البقع

إذا لاحظت أي بقع داكنة على الدجاج النيء، فهذا يعني أنه فاسد

اقرأ أيضا:

صادمة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طعام غير صحي

7 علامات تكشف نقص فيتامين ب 12: احذر منها

واقعة غريبة.. إخلاء طائرة بريطانية بعد إصابة ركابها بهذا المرض

لديهم جاذبية خاصة.. 4 أبراج يخطفون الأنظار بحضورهم المميز

مفاجأة صادمة.. رجل يجد شئ غير متوقع داخل وجبة من مطعم شهير- ما القصة؟