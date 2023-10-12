قد ينهي حياتك.. طبيب يحذر من الإفراط في تناول هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر بعض الفيتامينات والمعادن حيوية عندما يتعلق الأمر بضمان عمل أجسامنا بأفضل ما لديها من قدرات.

ويمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى شعورك بالضعف والإرهاق، بل ويجعلك عرضة للأمراض.

لهذا السبب يعتمد الكثير من الأشخاص على المكملات الغذائية اليومية، وغالبًا ما تكون على هيئة أقراص، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومع ذلك، فإن تناولها يمكن أن يأتي مع بعض المخاطر الصحية الخاصة بهم.

وحذر الجراح التجميلي البريطاني روس بيري، من مخاطر نقص فيتامين د وتناول الكثير منه.

وقال: "فيتامين د هو في الأساس عنصر غذائي يحتاجه الجسم بكميات صغيرة ليعمل ويبقى في صحة جيدة".

تابع: "يساعد فيتامين د الجسم على استخدام الكالسيوم والفوسفور للحفاظ على صحة وقوة العظام والعضلات والأسنان".

أضاف: "نقص فيتامين د، يتسبب في أن تصبح العظام ناعمة وضعيفة، ما قد يؤدي إلى تشوهات".

استكمل: "المصدر الرئيسي لفيتامين د هو الشمس، وتم ربط نقص فيتامين د بنقص الطاقة والتعب، لذا فمن الطبيعي أن يؤدي الحصول على جرعتك اليومية من خلال التعرض الطبيعي للشمس إلى زيادة مستويات الطاقة".

ومع ذلك، في فصل الشتاء، لا تحتوي أشعة الشمس على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتنا من إنتاج فيتامين د.

ويحدث هذا عند الحاجة إلى زيادة تناول فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

لذا من الأفضل تناول مكملات فيتامين د يوميًا طوال أشهر الخريف والشتاء لهذا السبب.

الإفراط في تناول فيتامين د:

تناول الكثير من فيتامين د يأتي مع مخاطره.

وقال: "إن تناول الكثير من فيتامين د كمكمل على مدى فترة طويلة من الزمن يتسبب في تراكم الكالسيوم في الجسم، ما يضعف العظام ويلحق الضرر بالقلب والكلى".

ويجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، وفي الواقع، 10 ميكروجرام كافية.

وأشار بيري: "ينطبق هذا على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا".

ولفت: "يجب ألا يتجاوز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات أكثر من 50 ميكروجرامًا، ولا يجب ألا يتجاوز الرضع أقل من 12 عامًا أكثر من 25 ميكروجرامًا".

ويدعم هذا تحذير من هيئة الخدمات الصحية البريطانية، والذي ينص على أن فرط كالسيوم الدم "تراكم الكالسيوم" يحدث في الجسم نتيجة لاستهلاك الكثير من فيتامين د.

وحذرت أيضا من أن تناول الكثير من فيتامين د قد يكون ضارًا.

كما إن المستويات العالية جدًا من فيتامين د في الدم تسبب الغثيان والقيء وضعف العضلات والارتباك والألم وفقدان الشهية والجفاف والتبول المفرط والعطش وحصوات الكلى والفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب وحتى الموت.

بالإضافة إلى ذلك فإن المستويات المرتفعة من فيتامين د تكون دائمًا بسبب استهلاك كميات زائدة من فيتامين د من المكملات الغذائية.

ولا يمكنك الحصول على الكثير من فيتامين د من أشعة الشمس لأن بشرتك تحد من كمية فيتامين د التي تنتجها.

وتشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد والبيض والأطعمة المدعمة.

لذا إذا كنت قلقًا بشأن كمية الفيتامينات التي تتناولها أو الإفراط في استهلاك الفيتامينات، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب المختص.

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