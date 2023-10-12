في يومها العالمي.. طريقة منزلية سهلة للتخفيف من آلام المفاصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

في 12 من أكتوبر يحتفي العالم باليوم العالمي لالتهاب او الآم المفاصل والمعروف عالميًا باسم «WAD»، وهو يوم توعية عالمي يقام كل عام، يهدف إلى المساعدة في رفع مستوى الوعي لدى جميع الجماهير في جميع أنحاء العالم حول وجود وتأثير الأمراض الروماتيزمية والأمراض العضلية الهيكلية، الشهيرة في الوسط الطبي باسم «RMDs»، ولأهمية ذلك المرض الذي من الممكن أن يتسبب في إنهاء الحياة العملية لكثير من المصابين به، تعرف على حيلة منزلية للتخلص منه.

حيلة منزلية سهلة للتخلص من آلام المفاصل

تشكل أمراض المفاصل جميعها أزمة في حياة المرضى الذين تتوقف حياتهم بسببها، وخلال الاحتفال باليوم العالمي لآلام المفاصل، توجد حيلة منزلية لتخفيف آثاره والتخلص منه مع الوقت، وتتمثل في تناول الأطعمة التي نصحت بها أخصائية التغذية مروة محمود، خلال تصريحات لـ«هن»، قائلة: «الأسماك بمختلف أنواعها لها تأثير قوي على تحسين صحة المفاصل والتقليل من الآلام والمخاطر وتقلل من أعراض الاصابة بالتيبس والتورم، كمان يمكن الاعتماد أيضًا على الفواكه كونها مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة التي تساعد الجسم على استعادة نشاطه والتخلص من الأمراض التي تصيبه، والتي تتمثل في الكرز والعنب البري».

ومن جهته، قدم الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عدة نصائح للمصابين بآلام المفاصل منها التالي:

- التشخيص المبكر لآلام المفاصل واتباع خطة العلاج أفضل طريقة لإبطاء المرض وتحسين وظيفة المفصل.

- التمارين الرياضية يمكن أن تقوي العضلات المتضررة وتساعد على الحركة.

- يمكن وصف أدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) للسيطرة على الألم.

- من المهم البقاء في وزن صحي.

نصائح أخرى لعلاج آلام المفاصل

ترتبط التمارين الرياضية في كثير من الأحيان بانخفاض آلام المفاصل، لذلك حافظ على الحركة وممارسة الرياضة التي تقوي العضلات التي تدعم المفاصل، وتحفز الجسم على إنتاج الإندورفين الذي يخفف الألم.

- تناول المزيد من الألياف

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية عالية الألياف لديهم آلام أقل في التهاب المفاصل، وينتجون الكثير من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز التوازن الصحي للميكروبات في الجهاز الهضمي.

- إحماء المفاصل

يخفف تطبيق الحرارة على المفاصل المريضة من الألم ويزيد تدفق الدم إلى العضلات إلى جانب تخفيف تصلب المفاصل، ولعمل الإحماء لمفاصل قدميك استخدم الأدوات التالية:

- قارورة ماء ساخن.

- وسادة مليئة بالجل يمكن تسخينها في الميكروويف.

- وسادة التدفئة الكهربائية حمام ساخن.