صلاحية استخدام الأواني التيفال..«تخلص منها فورا في هذه الحالة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأواني التيفال من أدوات الطهي الشهيرة في كل مطبخ، لكن بالرغم من كونها آمنة وصحية عند الطهي، يوجد شرط يفسد صلاحيتها ويجعلها خطرًا يهدد الصحة، وهو ما أوضحته الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة ومدرس الأغذية الخاصة، إلى جانب الحديث عن أفضل الأواني للطهي وشروط استخدامها حتى لا تتحول من أدوات للطهي إلى سبب للمرض.

صلاحية استخدام الأواني التيفال

الأواني التيفال من أدوات الطهي الآمنة تمامًا، لكن صلاحيتها تتوقف عند الخدش، ويجب التخلص منها فورًا، وتقول «شعير»: «الأواني التيفال من الحاجات الصحية في الاستخدام عشان بتخلينا نطبخ بكمية دهون اقل، بس نخلي بالنا إن طبقة الطابلون الداخلية تكون موجودة لأنها لو اتقشرت لازم نتخلص من الحلل أو منستخدمهاش في الطهي، وهي طبقة مبتسببش خطورة عند اختلاطها بالطعام بس بنشدد إن الناس تحافظ على طبقة التيفال من الخدش وميستخدموهاش لما تتقشر عشان بتكون غير صحية، وعشان نتجنب الخدش لازم ينضفوها بالسفنجة مش السلكة ومعالق تقليب خاصة بيها زي السليكون ومنخطبهاش».

أما عن خطورة استخدام الأواني التيفال بعد خدشها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن تعرض تلك الأواني للخدش يسبب تشققا للجزيئات الصغيرة للطلاء الداخلي، وتحتوي أجزاؤه على حمض البيرفلوروكتانويك أو PFOA، وهي مادة كيميائية تستخدم كمساعد في معالجة التيفلون وتم ربطه بالسرطان.

الأواني الآمنة للطهي

تستكمل «شعير» حديثها عن الأواني الآمنة للطهي قائلة: «فيه أواني بحذر منها زي الألومنيوم الرخيص أو غير المعالج، لازم الناس تقلل في استخدامها للألومنيوم ومتطبخش فيه الأكل اللي فيه اطعمه حمضية ومتسبش فيه الأكل فترات طويلة في التلاجة، ولازم عند شراء الاواني الجرانيت يكون خالي من الرصاص وأمن حلل في الطهي التيفال والبيركس والاستلستيل بالاضافة للأواني الفخارية، ولازم الأواني الفخارية تكون من النوع الغير مطلي وغير مشققة».

أواني الطهي الاستانلس ستيل

وأكدت «شعير» أهمية الأواني الاستانلس ستيل التي تعد من أكثر الأنواع شيوعًا وأكثرها إستخدامًا، وهي أواني تعرف بمدى جودتها وصحتها، وتصنع من خليط معدني يتميز بخصائص مضادة للصدأ، ويتكون هذا الخليط من النيكل والكروم والحديد، وتتميز الحلل الاستانلس ستيل بالجودة وقوة الصلابة وصلاحيتها طويلة المدى، وتعد موصل جيد للحرارة، كما أنها غير قابلة للخدش ويسهل تنظيفها، ولكن عند شرائها يجب إختيار الحلة المحفور على قاعدتها أرقام من 10 إلى 18، وتجنبي شراء الأنواع الخفيفة التي تسبب حرق الطعام.