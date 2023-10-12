عن طريق تناول المكرونة.. امرأة تفقد 18 كيلو من وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحلم كثير من النساء بالحصول على وزن مثالي، ولكن قد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان.

في هذا التقرير، نكشف لكم عن قصة امرأة فقدت 18 كيلو جراماً من وزنها، والسر في ذلك هو هذه الوجبة البسيطة، وفقًا لما ورد في صحيفة "Daily mail" البريطانية.

حققت سيدة خسارة ملحوظة في الوزن بلغت 40 رطلا، أي ما يُعادل (18 كيلوجرامًا) عن طريق تناول طبق مكرونة.

وشاركت الإنفلونسر الأمريكية "سيندي كيه" مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بتطبيق "تيك توك"، الوصفة التي ساعدتها على إنقاص وزنها.

وفي المقطع، شاركت طريقة تحضير الوصفة لمتابعيها لتجربتها، وقد تستغرق 15 دقيقة.

أطلقت سيندي على الوجبة اسم "مكرونة الديك الرومي الحارة".

وعن تحضير الوجبة، قالت سيندي: "يجب قلي الديك الرومي المطحون، مع شرائح البصل والثوم".

وتابعت: "ثم تتبيل هذه المكونات بالملح والفلفل، وبعد ذلك، ضيفي ملعقة كبيرة من الفلفل الحار، وصلصة الطماطم".

وأضافت: "بعد قلي البصل والثوم والديك الرومي، ضيفي المكرونة".

وأوضحت المرأة إلى أن الهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من البروتين ، لذا بعد إضافة المعكرونة، يمكنك إضافة مرق العظام إلى الإناء.

وتابعت: "يغلي هذا المزيج، ثم تخفض الحرارة على نار هادئة، ويُغطى لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج المكرونة".

وأضافت: "بعد أن تنضج المعكرونة بالكامل، انزع الغطاء وضيفي قليل من الجبن الكريمي، وقومي بتحريك المكرونة حتى يصبح قوامها سميكا".

واستكملت: "وبعد ذلك تصبح جاهزة للتناول، لكن أوصي بتناول طبق واحد فقط"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40thechicpea%2Fvideo%2F7288501926193302827%3Fis_from_webapp%3D1%26sender_device%3Dpc%26fbclid%3DIwAR08MKSOWwmmotq4w-pgB2FOeUqCGkgjtEqM7K-n6n7SLzVq0DbHbLvPl90&h=AT2lfXG2B_teDx9ggdOWJBP70SFo2Qlxlyat16jatzuQX9qIFeYDT6oalNtesKm1IEjmYRrkWTv66HrpWVIVKXTXnGBMloORs0kkwEnKdZCvggK1Np1bRKjrJFmiNlXpVhioUw

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