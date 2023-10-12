هل تعاني من هبوط السكر بعد تناول الطعام؟.. حسام موافي يوضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض السكر في الدم بعد تناول الطعام مباشرة، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

في هذا التقرير، نكشف لكم عن سبب هبوط السكر في الدم بعد تناول الطعام مباشرة، وفقًا لما ذكره الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني.

قال موافي خلال برنامجه ربي زدني علمًا، المُذع على قناة "صدى البلد": "إن هرمون الإنسولين الذي ينطلق من البنكرياس هو المسؤول عن حرق السكر بالجسم".

وتابع: "لذا يرجع سبب انخفاض السكر في الدم إما أن يكون البنكرياس يصدر رد فعل غير طبيعي، بمجرد ملاحظته للسكر يفرز أنسولين إضافياً، وهذا لا يحدث إلا عند تناول الطعام، وهو عبارة عن تفاعل مع الأكل سواء السكر أو البروتينات".

وأضاف: "والسبب الآخر، هو أن تكون مصاباً بـأورام البنكرياس الحميدة، التي تحفز خلايا بيتا على إفراز هرمون الإنسولين بشكل أعلى من المعدل الطبيعي".

ونصح: "لذا من الضروري الذهاب للطبيب المختص، لإجراء فحوصات موجات صوتية على البنكرياس باستخدام المنظار، للاكتشاف المبكر لأورام البنكرياس".

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