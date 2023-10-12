احذرها.. علامة تحذيرية في اللثة تنذرك بـ "قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الفم.

ويسمي مرضى السكري بالقاتل الصامت، لأنه لا يسبب ظهور أي أعراض في مراحله المبكرة.

لكن هناك عديد من العلامات التي تظهر في اللثة تشير إلى إصابتك بمرض السكري، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الطبيب الأمريكي رونالد تاملر، مدير معهد ماونت سيناي للسكري السريري في نيويورك: "في معظم الأحيان، يكون مرض السكري صامتًا، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص في مراحله المبكرة".

وتابع: "التهاب اللثة علامة مبكرة لمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care".

وأضاف: "أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون أمراض اللثة، لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري".

واستكمل: "العلاقة بين أمراض اللثة والسكري تسير في كلا الاتجاهين، وجود أي من الحالتين يزيد خطر الإصابة بالآخر".

وأضاف: "يرجع الالتهاب الناتج عن أمراض اللثة إلى العوامل نفسها المسؤولة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تسبب مرض السكري".

- ما هو التهاب اللثة؟

هو عدوى خطيرة في اللثة تدمر الأنسجة الرخوة، إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تُدمر العظام التي تدعم أسنانك.

بالإضافة إلى ذلك، يتسبب في ارتخاء الأسنان أو فقدانها.

- لماذا تُصاب اللثة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

نظرًا لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والكلى، فإن هذا يقلل من إمداد اللثة بالأكسجين والغذاء، ما يزيد الإصابة بالتهابات اللثة والعظام.

يمكنك علاج أمراض اللثة عن طريق الحفاظ على نظافة الفم، عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل، واستخدام خيط الأسنان بانتظام.

يجب عليك أيضًا التأكد من إجراء فحوصات منتظمة للأسنان.

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