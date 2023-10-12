علامات تحذيرية لـ أكثر أنواع السرطان فتكًا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السرطان من بين أكبر أسباب الوفاة إلى جانب حالات أخرى مثل الخرف وأمراض القلب.

وهناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يؤثر في مناطق مختلفة من الجسم.

ومع ذلك، فقد ثبت دائمًا أن أحد أنواع السرطان أكثر فتكًا من غيره، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويتسبب سرطان الرئة في وفاة 21% من جميع وفيات السرطان، وكشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، عن أنواع السرطان التي تتسبب في وفاة الكثير من المرضى.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للسرطان، إن سرطان الأمعاء كان في المرتبة التالية، في حين أودى سرطان الثدي بحياة 197 ألف سنة.

ونظرت الدراسة في الفترة من 1988 إلى 1992 وقارنت متوسط ​​سنوات العمر السنوية المفقودة بالفترة من 2013 إلى 2017.

وقالت إحدى مؤلفي الدراسة، الدكتورة جوديث أوفمان من جامعة كوين ماري في لندن: "يسمح لنا هذا التحليل برؤية تأثير السرطان على المرضى وعائلاتهم، والوقت الثمين الذي يضيع نتيجة لذلك".

ويُعتقد أن حوالي 80% من حالات سرطان الرئة يمكن الوقاية منها، و 72% منها مرتبطة بالتدخين.

كما أن التعرض لتلوث الهواء والمواد مثل الأسبستوس والسيليكا يزيد خطر الإصابة بالمرض.

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، لا تظهر أعراض سرطان الرئة دائما في مراحله المبكرة، ومع ذلك، يمكن أن تشمل ما يلي:

الإصابة بالسعال في معظم الأوقات

السعال مع البلغم أو الدم

وجود وجع أو ألم في الصدر أو الكتف

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

فقدان الشهية

الشعور بالتعب طوال الوقت

خسارة الوزن.

وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا تورم الأصابع والأظافر، المعروف بإسم تعجر الأصابع، وأيضا يسبب الألم والتورم في المفاصل.

لذا إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فيجب استشارة الطبيب فورا.

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