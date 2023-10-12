ما تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكفن هو غطاء يلتف به المتوفى قبل دفنه، لكن هل تعلم ماذا يشير رؤية الكفن في المنام؟.. هذا ما نذكره لكم وفقًا لما أوضحته حنان الجندي مفسرة الأحلام، وذلك عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

قالت حنان: "رؤية شخص ما يلتف بالكفن في المنام، بشرى على أداء فريضة الحج".

وأضافت: "لكن، إذا لم يكن الكفن يغطي كامل الجسم، يدل على أن الحالم سيرتكب بعض المعاصي".

وتابعت: "رؤية الشاب أو الفتاة غير المتزوجة للكفن في الحلم، علامة على اقتراب الزواج".

وأوضحت: "وفي حالة إذا كان الكفن مغطى الجسد بأكمله، فهذا يرمز إلى وفاة الحالم".

واستكملت: "إذا رأى الشخص المريض نفسه مكفنًا في الحلم، فهذا علامة على وفاته".

وتابعت: " من رأى أن شخصا متوفى يعطي له قماشًا أبيض، هذا علامة على وفاته".

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