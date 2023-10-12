حقيقة خطوبة جنى مقداد نجمة طيور الجنة.. عمرها 15 عامًا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارها خبر خطوبة جنى مقدار ابنة مالك قنوات «طيور الجنة» الخاصة ببرامج الأطفال، وذلك بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن خطوبة جنى مقداد.

حقيقة خطوبة جنى مقداد

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة جنى مقداد، وذلك بعدما كتب أحد المتابعين: «مبروك حبيبتي جنى مقداد»، مع الإشارة إلى حسابها ووضع صورة خاتم زواج، ما أصاب الكثيرون بالدهشة، خاصة وأن الطفلة لا يتجاوز عمرها الـ15 عامًا.

ورغم التداول السريع للخبر، إلا أن جنى مقداد وأسرتها لم يعلقوا على الأمر، سواء بالنفي أو التأكيد على خطوبة جنى مقداد التي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها زعم خطوبة جنى مقداد ابنة مالك طيور الجنة، حيث أنه في يوليو عام 2022 أثيرت الشائعات ذاتها بخطوبتها إلى شخص يدعى عزوز، وسبق في يونيو 2022، وأثيرت الشائعات ذاتها بخطوبتها إلى الشخص نفسه.

ارتداء جنى مقداد الحجاب

قررت جنى مقداد نجمة قناة طيور الجنة منذ عام ارتداء الحجاب، وجاء ذلك بعد شهرين من بث عائلة جنى مقداد فيديو عبر حسابهم بموقع يوتيوب لتشجيع ابنتهم على ارتداء الحجاب، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام أول صورة لها بالحجاب وعلقت:«الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء»

وأقامت عائلة مقداد حينها حفلا بسبب ظهور جنى مقداد بالحجاب لأول مرة، وشارك الوليد مقداد فيديو قصير عبر خاصية الاستوري على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكان الفيديو لتهنئة جنى مقداد والدعاء لها بالثبات.