إذا كنت من هذه الفئات.. احذر تناول الكشري- هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكشري من الأكلات الشعبية المصرية المحببة لدى كثير من الأشخاص، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

ولكن، هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله، لأنه يضر بصحتهم، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

- مرضى أنيميا الفول

بسبب احتوائه على البقوليات مثل العدس والحمص، ما يزيد أعراض الأنيميا بالنسبة للمرضى.

- مرضى السمنة

نظرًا لأن مكوناته تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما تسبب زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- مرضى حساسية الطعام

يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من مكونات الكشري، الابتعاد عن استهلاكه، لأنها تسبب بعض الأعراض التي تتمثل في تهيج الوجه أو الجلد والطفح الجلدي.

- مرضى القولون

بسبب احتوائه على البقوليات التي تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.

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