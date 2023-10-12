علامات إذا ظهرت على عيونك تدل على ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على عينيك عليك الحذر الشديد وعدم التجاهل، لأن تلك العلامات يمكن أن تنذرك بوجود مرض خطير بالجسم مثل ارتفاع الكوليسترول الضار.

والكوليسترول هو مادة موجودة في الدهون ضرورية لبناء خلايا صحية، عندما يتجمع في الأوعية الدموية، يمكن أن يسبب انسدادًا مؤلمًا.

كما أن ارتفاع الكوليسترول يعد سببا أساسياً في الإصابة بأمراض القلب والدماغ وتجلط الشرايين، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك" "ذا صن".

عوامل ارتفاع الكوليسترول

وهناك مايعرف بفرط الكوليسترول في الدم نتيجة اتباع عادات سيئة في نمط الحياة مثل سوء التغذية هي أحد الأسباب، ولكن بالنسبة للبعض، قد تسبب العوامل الوراثية أيضًا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما يُعرف باسم فرط كوليسترول الدم العائلي (FH).

العلامات التحذيرية

ومن يعاني من فرط الكوليسترول الضار بالجسم، تظهر بعض العلامات كمؤشر قوي لاكتشاف المشكلة الصحية قبل تطورها وإحدى هذه العلامات، شكل نصف قمر يتشكل في العين.

كما صنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، هذه العلامة على أنها: "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر على السطح الخارجي للقرنية، يحدث عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم".

وهناك أعراض آخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم تتمثل فيما يلي:

تورم الكاحل.

- ظهور بقع شاحبة اللون.

- تورم الساقين.

- انتفاخ الأيدي.

- ظهور بقع صفراء حول العين.

- ظهور بقع شاحبة على الجفون.

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