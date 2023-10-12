4 علامات مبكرة إذا ظهرت عليك تكشف الإصابة بسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك مؤشرات أولية لسرطان الدم إذا ظهرت عليك لا يجب أن تتغافل عنها، لأنه علامة على الإصابة في المرحلة الأولى من الإصابة.

سرطانات الدم يعني ابيضاض اللمفاويات المزمن هو نوع من السرطان ويصيب نخاع العظم، هو النسيج الإسفنجي الموجود داخل العظم وتصنع فيه خلايا الدم.

وسرطانات الدم "اللمفاويات" في ابيضاض اللمفاويات المزمن يشير إلى تلف الخلايا من هذا المرض، وهي مجموعة من خلايا الدم البيضاء تسمى اللمفاويات ومهمتها مساعدة الجسم على مكافحة العدوى، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وهناك مؤشرات أولية تخبرك بوجود خلل في خلايا الدم البيضاء والإصابة بسرطان الدم وتتمثل فيما يلي:

الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن.

استمرار ألم في الجانب الأيسر من البطن.

التعرق الليلي.

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

ولكن هناك أعراض تتطور مع سرطان الدم تتمثل في ما يلي:

تضخم الطحال.

تضخم العقد الليمفاوية دون ألم.

الحمى.

الإرهاق والتعب.

الإصابة المتكررة بالعدوى.

عوامل الخطر:

التقدم في العمر.

التاريخ العائلي لسرطان الدم.

التعرض لمواد كيميائية.

العدوى المتكررة.

خلل في كرات الدم البيضاء.

وجود مشكلات بالجهاز المناعي.

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