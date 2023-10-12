منها ماسك الكركم.. 4 طرق لإزالة شعر الذقن الزائد للسيدات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عندما تكون بشرتك حساسة، قد يكون التعامل مع شعر الذقن أمرًا صعبًا، خاصة وإن الأمر قد يكون مزعجا بسبب الشعر السميك والداكن، وفي حال عدم القدرة المالية لإزالة الشعر بالليزر، فإن الأمر يزداد صعوبة، وهناك دومًا العديد من الحلول والأمور التي قد تأتي بنتائج سريعة وتكلفة أقل.

كيفية إزالة شعر الذقن الزائد للسيدات في دقائق

رصد موقع «boldsky» عدة طرق لإزالة شعر الذقن الزائد للسيدات في دقائق، من خلال استخدام المقشرات الطبيعية والطرق التقليدية.

1. الكركم

الكركم ليس مجرد مزيل طبيعي للشعر، ولكنه يترك بشرتك متوهجة أيضًا، فقط قومي بعمل الماسك من خلال المكونات الآتية:

- الكركم.

- الماء أو الحليب.

- قليل من الدقيق.

- اخلطي الكركم مع الماء أو الحليب وقليل من الدقيق لتشكيل عجينة.

- ضعيه على ذقنك واتركيه حتى يجف لمدة 15-20 دقيقة.

- افركيه بلطف بحركة دائرية.

2. الملقاط

هو طريقة سريعة ودقيقة للتخلص من شعر الذقن غير المرغوب فيه، فقط اسحبي كل شعرة على حدة في اتجاه النمو لتقليل الألم.

3. السكر والليمون والعسل

ما ستحتاجين إليه:

- «سكر، عصير ليمون، عسل»، اخلطي السكر وعصير الليمون والعسل لعمل سكراب.

- ضعيه على ذقنك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

- افركيه بلطف في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

هذا المقشر الطبيعي لا يزيل شعر الذقن فحسب، بل يقشر بشرتك أيضًا.

4. الخيط

هو طريقة قديمة لإزالة الشعر والتي لا تزال تستخدم على نطاق واسع، يمكنك من خلاله إزالة شعر الذقن بسرعة ودقة.