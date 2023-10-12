بعد عقد تامر عاشور وزوجته قرانهما.. ما سر مغادرته مصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر حفل زفاف تامر عاشور وزوجته نانسي نور، مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد الحفل أجواءً رومانسية، ساهمت في إضفاء جو من السعادة على الحضور، اللذين حرصوا على الاحتفال وسط الأهل والأصدقاء، على أنغام أغنية «خليني في حضنك»، وأعلن تامر عاشور عن مفأجاة بعد عقد قرانه مباشرة، والتي أدهشت جمهوره ومتابعيه واضطر بعدها إلى مغادرة مصر والسفر فما السبب؟

سر سفر تامر عاشور بعد عقد قرانه

أجواء رومانسية سيطرت على حفل زفاف تامر عاشور وزوجته، فقد عقد قرانه على الإعلامية نانسي نور التي ظهرت بإطلالة ملكية بسيطة وجذابه، اعتمدت فيها على فستان زفاف بسيط باللون الأبيض بتصميم «أوف شولدر»، وغطت أكتافها بوشاح شفاف طويل يشبه إلى حد كبير طرحة الزفاف، ولم يخلو الفستان من بعض التفاصيل البسيطة، حيث كان مطرزا بالورود «الهاند ميد».

وتفاجىء الجمهور ومحبي تامر عاشور، بخبر سفره إلى الخارج بعد عقد قرانه بـ 3 أيام، لإحياء حفل غنائي بالكويت، غدًا الجمعة الموافق الـ13 من أكتوبر، لتسيطر حالة من الدهشة على الجميع بسبب سرعة السفر فلم يمر على زفافه سوى 3 أيام فقط.

فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء حفل المطربين تامر عاشور وبهاء سلطان، المقرر إقامته غدًا الجمعة ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد العدوان الإسرائيلي، وحدادا على أرواح شهداء فلسطين.

حفل زفاف تامر عاشور وزوجته

شهد حفل الزفاف حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين، جاء من بينهم مصطفى حجاج، رامي جمال، أوس أوس، هاني محروس، والإعلامية منى الشاذلي.

وجاء حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، وسط حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ تكون الفرحة مقتصرة على المُقربين فقط.