سرطان البروستاتا: 3 عوامل تزيد من خطر الإصابة به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ولكن الكثيرين لن يعانون من أعراض إلا بعد مرور فترة طويلة، لذا كلما اكتشفته مبكرًا، زادت احتمالية الشفاء منه.

وإذا كنت تعتقد أن العديد منكم مصابون، فإن طرح ثلاثة أسئلة على نفسك يساعد في التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث أن بعض العوامل تعني أنك أكثر عرضة للإصابة به، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. كم عمرك؟

يؤثر سرطان البروستاتا بشكل رئيسي على الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، ويزداد خطر الإصابة به مع تقدمك في السن.

كما أن العمر الأكثر شيوعاً لتشخيص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا هو بين 70 و74 عاماً .

2. هل لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا؟

إذا كان والدك أو أخيك مصابًا بسرطان البروستاتا، فقد يعني ذلك أن خطر إصابتك أعلى أيضًا.

وكما قال مركز سرطان البروستاتا بلندن الموجود في لندن بالمملكة المتحدة: "إن احتمال إصابتك بسرطان البروستاتا يزيد مرتين ونصف إذا كان والدك أو أخيك مصابين به، مقارنة برجل ليس لديه أقارب مصابون بسرطان البروستاتا".

وتكون فرصك أكبر إذا أصيب قريبك بالمرض عندما كان عمره أقل من 60 عامًا.

ولا يقتصر الأمر على الأقارب الذكور فقط الذين يجب أن تضعهم في الاعتبار.

كما إنه قد تكون لديك أيضًا فرصة أكبر للإصابة بالسرطان إذا أصيبت والدتك أو أختك بسرطان الثدي أو المبيض.

لذا من الأفضل استشارة إذا كان عمرك يزيد عن 45 عامًا وكان والدك أو أخيك مصابًا بسرطان البروستاتا.

3. هل أنت أسود أم مختلط العرق؟

على الرغم من أنه ليس من الواضح السبب حتى الآن، إلا أن الرجال السود هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الآخرين.

وقال مركز سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة: "يصاب حوالي واحد من كل أربعة رجال سود بسرطان البروستاتا في حياتهم".

وأضافت أنك أيضًا في خطر إذا كان لديك عرق أسود مختلط.

من المفيد إجراء اختبار سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة لتحديد مدى خطورة إصابتك بالمرض سيستغرق الأمر 30 ثانية وسيخبرك أنك بحاجة إلى التحدث إلى الطبيب.

ما هي العلامات التي لا يجب أن أتجاهلها أبدًا؟

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وغالبًا أثناء الليل

الحاجة للاندفاع إلى المرحاض

صعوبة في البدء بالتبول

الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

تدفق ضعيف

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل كامل

دم في البول أو دم في السائل المنوي

لذا إذا كانت لديك هذه الأعراض، فهذا لا يعني أنك مصاب بالمرض، ولكن يجب عليك فحصها.

والبروستاتا عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز، تقع أسفل المثانة وتلتف حول مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول خارج الجسم، وله دور في تكوين السائل المنوي.

ولا يزال الأشخاص المتحولون الذين تم تحديدهم ذكرًا عند الولادة معرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا حتى لو خضعوا لجراحة ترميمية، حيث لن تتم إزالة البروستاتا لديهم.

ولكن الدراسات تشير إلى أنه قد يكون لديهم خطر أقل قليلاً من الرجال المتوافقين مع جنسهم.

ومعظم حالات سرطان البروستاتا لدى النساء المتحولات كانت لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

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