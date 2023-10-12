علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.. عليك الذهاب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على بعض الأشخاص تدل على ارتفاع مضاعف في ضغط الدم لذا يجب عدم التجاهل والانتباه منعا لتدهور الحالة الصحية.

وارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر في اشرايين الجسم، ويُطلق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على القلب بشكل كبير ويجعله يضخ الدم بشكل كبير، لذلك هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع مضاعف في ضغط الدم، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

3 علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم بطريقة مضاعفة:

الشعور بالصداع.

ضيق النفس.

نزف الأنف.

ما قراءة ضغط الدم المرتفع:

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وتُوصف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

وينقسم ضغط الدم إلى أربع فئات تتمثل فيما يلي:

１- ضغط الدم الطبيعي: إذا كانت قراءة ضغط الدم 80/120 ملم زئبقي أو أقل.

２- ارتفاع ضغط الدم الطفيف: يتراوح الرقم العلوي بين 120 و129 ملم زئبقي والرقم السفلي أقل من 80 ملم زئبقي، وليس أعلى منه.

３- فرط ضغط الدم من المرحلة الأولى: يتراوح الرقم العلوي بين 130 و139 ملم زئبقي أو يكون الرقم السفلي بين 80 و89 ملم زئبقي.

４- فرط ضغط الدم من المرحلة الثانية: يكون الرقم العلوي 140 ملم زئبقي أو أعلى أو يكون الرقم السفلي 90 ملم زئبقي أو أعلى.

متى تذهب للمستشفى على الفور؟

يتم الذهاب للمشفى عندما يوصَف ضغط الدم الذي يتجاوز 120/180 ملم زئبقي بأنه نوبة أو أزمة فرط ضغط دم طارئة، وفي هذه الحالة، ينبغي طلب الرعاية الطبية الطارئة لأي شخص تصل قراءات ضغط دمه إلى هذا الحد.

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