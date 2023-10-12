خبير تغذية يحذر من تناول الكبدة بـ "الردة"- لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبدة من الأطعمة المصرية الشعبية المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقها المميز، واحتوائها على عديد من فهي العناصر الغذائية.

وهناك بعض الأشكال التي يمكنك تحضير الكبدة بها، الكبدة بـ "الردة".

ومع ذلك، حذر خبير التغذية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية مجدي نزيه من تناول هذه الوجبة، لما لها من أضرار صحية.

قال نزيه خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلاميتان مني عبد الغني، وهبة الأباصيري: "يُوصي الجميع بتجنب تناول الكبدة نيئة أو تحضيرها بالردة".

وعن السبب، تابع: "تحتوي الردة على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان في الماء، ما يساعد على ترسيب المعادن في المعدة وعدم امتصاصها، ما يُزيد خطورة الاعتماد على الخبز السن والبقسماط، وتوست السن".

ونصح: "لذا من الضروري تسوية الكبدة جيدا وتعرضها للحرارة، وعدم استهلاكها نيئة، تجنبًا للإصابة بالمضاعفات الصحية".

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