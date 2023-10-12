بالرغم من فوائده لصحة القلب- احذر تناول الثوم في تلك الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

من المعروف والشائع أن الثوم له العديد من الفوائد التي لا حصر لها بالنسبة لصحة القلب أو الأمعاء، ولكن هل يمكن أن يكون له أضرار.

هناك حالات يمكن أن يسبب فيها تناولك للثوم النئ أضرار بالغة الخطورة على الصحة، ونستعرضها لكم وفقا لما جاء بموقع "onlymyhealth".

تناول الثوم النيئ على معدة فارغة

يمكن لتناول الثوم على معدة فارغة أن يتسبب في العديد من المشكلات بالنسبة للجهاز الهضمي، وأبرزها:

- اضطرابات المعدة.

- حرقة المعدة.

تناول الثوم النيئ بالنسبة لمرضى ارتجاع المرئ

يمكن لتناول الثوم النيئ التسبب في ارتجاع الحمض إلى المرئ مما يؤدي لالتهابات وغثيان أحيانا في المرئ، فإن تناول الثوم بكثرة بؤدي لاسترخاء العضلة المسئولة عن منع تدفق الطعام مرة أخرى إلى المرئ، فيحدث الارتجاع بمضاعفاته.

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