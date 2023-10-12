 استشاري علاقات زوجية تقدم روشتة للتعامل مع «الحماة»: «حبيها واحتويها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

في الكثير من الأحيان تكون الحماة داعمة لزوجة الابن وسببا في سعادة الأسرة خاصة حال تدخلها في حل المشكلات الزوجية، وهناك أوقات تقف فيها أم الزوج مع ابنها ضد زوجته وهو ما يثير الخلافات، وفي هذا الإطار أجابت الدكتورة سماح عبد الفتاح استشاري العلاقات الزوجية، عن تساؤل متصلة حول كيفية تصرفها في استشارة زوجها لأهله في كل تفاصيل حياتهما الخاصة والعامة.

استشارة الأهل في الحياة الزوجية

«ممكن تكون آراء الزوج محدودة فبيأخذ رأي أهله، طيب أنا لقيته كده، أقارن بين الأراء دون اتهامه بأنه ماشي وراء أهله، وأقول له حيثيات الرأي ده إيه وليه، ونختار الأفضل»، هكذا أوضحت استشاري العلاقات الزوجية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس.

رأي حماتك في مصلحتك

«لو لقيت آراء الزوج التي يأخذها من أهله جيدة خلاص يبقى تمشي عليها، لأن رأي حماتك هيكون في مصلحتكم دائما، لازم تفكري معاه بحياد وبلاش عِند وأنا مش عاوزه آراء أهله، لازم اتقبل وأحل وأناقش وحبي حماتك واحتويها»، كانت هذه نصيحة الدكتورة سماح عبد الفتاح استشاري العلاقات الزوجية للفتيات.