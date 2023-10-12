ازاي تكوني أسرة سعيدة من غير خلافات؟.. استشاري علاقات زوجية تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى كل فتاة لتكوين أسرة سعيدة بعيدة من المشاكل الزوجية، لكن بعضهن لا يستطعن فعل ذلك رغم سهولة الأمر، حيث إنه من الممكن أن تعيش الأسرة في سعادة وتتخطى المشاكل بتحكيم العقل والاحترام المتبادل بين الزوجين، وتربية الأطفال على احترام الآخر.

والاحترام المتبادل، يعد من أهم الصفات التي يجب توافرها بين الزوجين كي تنجح العلاقة الأسرية، وفق ما قالته الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشاري العلاقات الزوجية: «الاحترام سر الزواج الناجح، وأهم من الحب لبناء أسرة قوية».

صفات لنجاح الحياة الزوجية

«اللي بيحترم حد بيحب يرضيه بيعز عليه زعله، بيشوف إيه اللي ممكن يزعجه ويهينه ويتجنبه، فلازم يكون الاحترام ممزوج بالحب»، هكذا أوضحت استشاري العلاقات الزوجية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، قبل قليل، مؤكدة أن الزوجة تكسب قلب زوجها بالاحترام أولا.

«التقدير بيكون بكلام حلو كويس، ومجاملة بالمجهود اللي يبذله في البيت أو من أجل الاستمرار في العلاقة الأسرية، الناس بتعرف تعبر كويس جدا مع زمايلها وبره البيت»، هو ما أكدت عليه استشاري العلاقات الزوجية خلال حديثها.