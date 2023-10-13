مكون واحد موجود في كل بيت يحميكي من تساقط الشعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عنصر ومكون واحد موجود في كل بيت يساعد على إطالة الشعر، إذ تلجأ إليه الفتيات باعتباره وصفة طبيعيه لها نتائج ملموسة، تساعد على إكساب الشعر لمعانا وحيوية، لذا تستعرض «هن» وصفة موجودة في كل بيت تساعد على إطالة الشعر بخطوات سهلة وبسيطة.

وصفة بـ«مكون واحد» تعمل على إطالة شعرك ومنع سقوطه

بحسب موقع «popsci» فالأمر لن يتطلب منك سوى صنع رذاذ ماء إكليل الجبل الخاص بك، إنها عملية بسيطة وغير مكلفة ومن المحتمل أن تكتسب الكثير من الشعر، إذ يساعد أكليل الجبل أو ما يعرف بـ«الروز الماري» بفوائده الكثيرة على نمو الشعر لخصائصه المضادة للالتهابات، فالنبات قادر على تعزيز الدورة الدموية، ما يسمح لبصيلات الشعر بتلقي كمية كافية من الدم.

يمكنك صنع ماء إكليل الجبل الخاص بك في المنزل، وأشارت ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة في مدينة نيويورك، إلى إن ثقافات البحر الأبيض المتوسط ​​تحصل على فوائد للشعر من إكليل الجبل منذ مئات السنين، ويعود الأمر إلى كون ماء أكليل الجبل فعال بدرجة كبيرة، لأنه يحتوي على نفس المكون الرئيسي مثل الزيت.

طريقة تحضير بخاخة لأكليل الجبل

- 5 أغصان من إكليل الجبل.

- 2 كوب من الماء المقطر.

- زجاجة رذاذ أو بخاخة.

طريقة صناعة رذاذ إكليل الجبل

5 أغصان من إكليل الجبل تقطع قطعًا صغيرة، ثم توضع الأغصان في القدر مع الماء واتركيها حتى تغلي، وقومي بشطف إكليل الجبل برفق لإزالة أي بقايا، ثم ضعيه في وعاء به ماء، إذا لم يغطي الماء الأغصان، أضف المزيد حتى يغطيها.

يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ربما ستلاحظ أن الماء يتحول إلى اللون الأخضر المصفر، وهذا أمر طبيعي، إذا كنت ترغب في تركيبة أقوى، يمكنك تركها على نار خفيفة لمدة ساعة إلى ساعتين، إذا قمت بذلك، راقب الوعاء وأضف المزيد من الماء إذا غلي الكثير منه.