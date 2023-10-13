البلوفر يتألق باللون الأخضر هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

البلوفر من قطع الملابس الضرورية التي يجب أن تتوافر في دولاب كل فتاة.

وأوضحت مجلة "Instyle"، أن البلوفر يزهو بالأخضر العشبي في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء الغائمة في هذا الوقت من العام.

وتابعت، يمكن الحصول على إطلالة هادئة تسلط الضوء على جاذبية الأخضر العشبي بتنسيق البلوفر مع بنطلون أو تنورة بأحد الألوان المحايدة، مثل الأسود أو الأبيض أوالرمادي أو البيج.

وأضافت المجلة أنه يمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر جاذبية بتنسيق الأخضر العشبي مع درجات أخضر أخرى.

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