الامارات | سيف بن زايد يكرم فريق عمل وشركاء المنصّة الإلكترونية الموحّدة للأدوية المراقبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق عمل وشركاء المنصّة الإلكترونية الموحّدة للأدوية المراقبة، والتي تُعدّ بوابة وطنية رائدة ومتميزة، تم تطويرها وتحديثها من قِبل خبراء ومختصّين من الجهات المحلية والاتحادية، وتعزز التطوير الدائم والحوكمة وصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة لتعزيز أمن المجتمع.

وشمل التكريم: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ديوان الرئاسة، دائرة الصحة - أبوظبي، هيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية (صحة)، إلى جانب تكريم 36 من ممثلي جهات وشركاء أسهموا في دعم وإنجاح هذه المنصّة الريادية التي تعزز منظومة العمل. حضر التكريم: وكيل وزارة الداخلية، اللواء خليفة حارب الخييلي، وقائد عام شرطة دبي، الفريق عبدالله المري، وقائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، اللواء سالم الشامسي، والقادة العامون للشرطة في الدولة، وعدد من الضباط.

• «المنصّة» تعزز صرف الأدوية المراقبة لترسيخ أمن المجتمع.