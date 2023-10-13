ألوان تجنب استخدامها في الدهانات

محمد اسماعيل - القاهرة - الألوان لها تأثير كبير على الحالة المزاجية والنفسية للأشخاص، في بعض الحالات، تؤدي بعض الألوان إلى الشعور بالضيق أو الانزعاج.

وهناك بعض الألوان التي يجب تجنبها في الدهانات، لأنها يمكن أن تخلق جوًا سلبيًا أو غير مريح، وفقًا لموقع "India Today".

1. أخضر غامق

على الرغم من أن درجات اللون الأخضر الفاتحة تكون أكثر ملاءمة، إلا أنه يرتبط بالتعلق بـ الممتلكات المادية.

2. أسود

يخلق هذا اللون جوًا مليء بالكآبة إذا تم استخدامها بشكل مفرط.

3. بني غامق

يجب تجنب استخدام اللون البني الغامق، للتخلص من الطاقة السلبية.

4. رمادي

يمكن أن يُنظر إلى اللون الرمادي أحيانًا على أنه باهت أو يفتقر إلى الحيوية.

5. الألوان الباهتة

هذه الألوان تفتقر إلى السطوع، كما أنها لا تخلق جوًا مفعمًا بالحيوية.

- معايير أساسية للاختيار

1. يجب حصر المواد الموجودة في أي غرفة تحتاج للطلاء، بالنسبة للخشب، يكون من الذكاء دمج بعض التباين.

2. من الضروري الاعتماد على الظلال، سواء كان الشخص يعطي مطبخًا بأرضيات خشبية داكنة طبقة طلاء جديدة أو يعيد تصميم غرفة بلمسات نحاسية بارزة.

3. تعد الألوان المحايدة مثل الأبيض والأبيض الفاتح والأخضر الفاتح هي ألوان الطلاء الأكثر شيوعًا لغرف المعيشة.

4. يوصي الخبراء باستخدام لون جريء مثل لون طلاء الجوهرة أو اللون الأزرق النابض بالحياة.

5. للحصول على أجواء مريحة، يمكن اختيار لون طلاء عميق مثل اللون الأخضر أو الأزرق، للشعور بالدفء.

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