«علشان تحمي أولادك من الحسد».. أدعية دينية واظبي على ترديدها يوم الجمعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية العام الدراسي الجديد، تدعوا الأمهات لأبنائهن بالتوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية خاصة في يوم الجمعة الذي يعد من الأيام التي من يفضل فيها الدعاء، ولأن الدعاء للأبناء بالتوفيق في دراستهم وحياتهم من الأشياء الأساسية لدى الآباء والأمهات، فيمكن الإشارة إلى عدة أدعية دينية يمكن لأولياء الأمور ترديدها هذه الأيام مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

هناك العديد من الأدعية الدينية التي تساعد على قضاء الحاجة ويمكن لامهات ترديدها لأبنائهم خلال فترة الدراسة والتي منها «تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت​، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير» وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية وعبر موقعها الرسمي.

أدعية التحصين ومنع الحسد

ومن أدعية التحصين وحفظ الأولاد من الحسد، التي يجب على الأمهات ترديدها في يوم الجمعة: «اللهم اجعل أولادي أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب».

آيات قرآنية تقي الأبناء من الحسد

ووهناك بعض الآيات القرآنية التي تقي الأبناء من الحسد والسحر ولك وفقا لما ذكره الدكتور محمد أبو بكر علماء الأزهر الشريف في مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:

- قراءة سورة الفاتحة.

- قراءة الآيات التالية من سورة البقرة:

- «الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)».

- «وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (163)».

- «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ

- «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)».

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء توفيق الأبناء في الدراسة، إلا أنه يمكن لأولياء الأمور ترديد عدة أدعية دينية بنية أن يحالف النجاح أبناءهم في مسيرتهم التعليمية، منها:

- «اللهم وفق أبنائي في تعليمهم و دراستهم، واجعلهم من المتفوقين والصالحين».

- «اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل».

- «اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم».

- «اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا رب أن تحفظ أبنائي من كل سوء، وأن تقسم لهم الخير في كل طريق، وأن تصرف عنهم السوء، وأن تبلغهم آمالهم، وأن توفقهم في دراستهم وتعليمهم، وأن تبارك فيهم وعليهم».