فاكهة شهيرة تحسن الرؤية لدى كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف فريق من علماء جامعة سنغافورة الوطنية أن تناول العنب يوميا يحسن الرؤية لدى كبار السن.

وتشير مجلة Food & Function إلى أن هذه التجربة العشوائية التي أجراها الفريق العلمي شملت 34 متطوعا طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يوميا لمدة 16 أسبوعا، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواء وهميا، وفقا لمجلة "لينتا. رو".

واكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب تحسنت.

وارتفع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.

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