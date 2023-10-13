الامارات | قدّم حوالي 47 ألف وصفة.. برنامج طبخ ياباني يُعرض يومياً منذ 65 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل برنامج طبخ ياباني عُرِضَت حلقته الأولى قبل 65 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم برنامج في فئته يعرض يومياً، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقدّم برنامج «كيو نو ريوري» أو «مطبخ اليوم» منذ انطلاقته عام 1957 نحو 46600 وصفة تعكس روح العصر، من الركود الاقتصادي إلى تحرّر المرأة.

وقالت كبيرة منتجي البرنامج مايومي ياناي للصحافيين خلال احتفال أقيم في طوكيو «أعتقد أن سؤال: ماذا أطبخ للعشاء الليلة؟ هو السؤال الدائم الذي يطرحه الجميع على أنفسهم». وأضافت أن برنامج الطهو هذا يسعى إلى «الإجابة بصدق عن هذا السؤال وتوفير متطلبات جمهوره العائلي». وخصصت الحلقة الأولى من البرنامج عام 1957 لوجبة الكاري على الطريقة الغربية مع المحار، في زمن كان واحد من كل أربعة يابانيين يعاني سوء التغذية.