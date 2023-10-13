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طريقة عمل الفول الإسكندراني.. تكات بسيطة تخلي الطعم خطير

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول الإسكندراني

الفول الإسكندراني له طابع خاص ويتميز بطعمه المختلف، ويمكنك تحضيره في البيت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وبنفس الخطوات المميزة التي تلتزم بها المطاعم، للاستمتاع بطعم رائع لفول بحري مميز.

طريقة عمل الفول الإسكندراني

فول مدمس.

ثمرة فلفل رومي.

ثمرة فلفل حار.

ثمرة بصل صغيرة.

عصير ثمرة ليمون.

ورقة كرات مفروم.

بقدونس مفروم (على حسب الرغبة).

كزبرة خضراء (على حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

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دقة الثوم

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير دقة الثوم

يوضع الزيت في مقلاة ويترك على النار حتى يسخن الزيت.

يضاف الثوم المفروم إلى الزيت في المقلاة، ويقلب حتى يذبل ثم نضيف له الخل ونقلب لثواني، ثم نرفع المقلاة من الثوم.

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طريقة تدميس الفول

إذا لم يكن الفول مدمسا، ينقع في الماء المغلي لمدة ساعتين، ثم يصفى من ماء النقع.

يوضع الفول في دماسة مع ربع كوب عدس أحمر وحبة طماطم وحبة بصل.

تترك الدماسة على نار هادئة لمدة 8 ساعات حتى ينضج.

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طريقة تحضير الفول الإسكندراني

تغسل كل الخضروات وتقطع.

يوضع السمن في وعاء ويترك على النار حتى تسيح السمن.

نضيف شرائح البصل للوعاء ونقلبه حتى يصبح لون شرائح البصل أصفر.

نضيف باقي الخضروات (الفلفل الرومي، والفلفل الحار) للوعاء.

نضيف الفول المدمس ثم نضيف له الخل وصلصة الطماطم ودقة الثوم.

نتبل برش الملح والفلفل والكمون نقلب كل المكونات ونرفع النار حتى تغلي.

نخفض النار ونترك خليط الفول الإسكندراني حتى ينضج.

نضع الفول الإسكندراني في أطباق التقديم، ثم نزينه بالبقدونس المفروم ونقدمه بجانب الخبز البلدي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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